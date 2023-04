Buon compleanno a… Nico Gonzalez

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 6 aprile 2023) Oggicompie 25 anni. Ha già sfiorato quello che è il sogno di chiunque inizi a dare calci a un pallone Oggicompie 25 anni. Ha già sfiorato quello che è il sogno di chiunque inizi a dare calci a un pallone: laurearsi campione del mondo. Lui c’è andato vicinissimo perché faceva parte della rosa dell’Argentina che poi ha conquistato il titolo, ma un infortunio all’ultimo momento lo ha escluso da quella folle e straordinaria avventura. Tutta colpa di una lesione di secondo grado al bicipite femorale. Altrimenti, chissà, in finale avrebbe potuto anche essere titolare perché una cosa è certa: il talento e la personalità per esprimerlo non gli mancano di certo. Prima di quello stop, non sono stati pochi coloro che lo hanno etichettato come si è fatto con tanti altri giocatori, sopratutto i ...