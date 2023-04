Bruscolotti bacchetta Di Lorenzo | “Certe cose devono restare nello spogliatoio”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 6 aprile 2023) Giuseppe, ex capitano del Napoli,Dipoi interviene sulla tensione tra tifosi e società. Nel corso di Punto Nuovo Sport Show su Radio Punto Nuovo, l’ex giocatore del Napoli Giuseppeha espresso la sua opinione sulla tensione tra tifosi e società, affermando che questa situazione può avere un impatto negativo anche sui calciatori in campo. Inoltre,ha sottolineato la presenza di un clima strano e poco motivante, dove sembrano essere più forti le urla dei tifosi avversari rispetto a quelle dei sostenitori del Napoli. Nonostante la pesante sconfitta contro il Milan,ha dichiarato che la squadra ha il carattere necessario per reagire. “La tensione tra tifosi e società pesa, il silenzio si fa sentire anche per i calciatori. ...