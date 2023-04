Bruce Dickinson si sposa per la terza volta: chi è la futura moglie del frontman degli Iron Maiden (Di giovedì 6 aprile 2023) Bruce Dickinson si sposa per la terza volta. L’annuncio arriva senza preavviso, nel bel mezzo di un’intervista, da parte del diretto interessato. Intervistato dall’emittente bosniaca N1, il frontman degli Iron Maiden ha ricordato quella volta in cui si esibì a Sarajevo insieme alla band solista quando ancora imperversava la guerra. Oggi, piuttosto, Bruce Dickinson si trova nella stessa città per partecipare al Jon Lord Concert for Group and Orchestra per commemorare lo storico membro dei Deep Purple. Improvvisamente il cantautore ha detto: “Sta arrivando anche la mia promessa sposa. Non è mai stata qui, lei è francese. Quando sarà qui vorrei dirle: ‘Guarda, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 6 aprile 2023)siper la. L’annuncio arriva senza preavviso, nel bel mezzo di un’intervista, da parte del diretto interessato. Intervistato dall’emittente bosniaca N1, ilha ricordato quellain cui si esibì a Sarajevo insieme alla band solista quando ancora imperversava la guerra. Oggi, piuttosto,si trova nella stessa città per partecipare al Jon Lord Concert for Group and Orchestra per commemorare lo storico membro dei Deep Purple. Improvvisamente il cantautore ha detto: “Sta arrivando anche la mia promessa. Non è mai stata qui, lei è francese. Quando sarà qui vorrei dirle: ‘Guarda, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cleliabelovewin : @scherzogeniale @SirioMgs Dal vivo alcuni hard rock e metal singers non valevano il biglietto. Bruce Dickinson brav… - BlogBcf : Bruce Dickinson marca agenda de abril no Teatro Positivo * - i4tfritz : @mustainedasilva angus young jason newsted bruce dickinson é nesse sentido ou no sentido de pintura? - RioMetal_Press : Bruce Dickinson: Marca agenda de abril no Teatro Positivo - advertisingstag : Bruce Dickinson marca agenda de abril no Teatro Positivo -

Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 8 Febbraio, in prima e seconda serata ... Julia Ormond, Greg Kinnear, Nancy Marchand, John Wood, Richard Crenna, Angie Dickinson, Lauren ... Walsh, Siobhan Fallon, Paul Giamatti, Regina Taylor e Bruce Beatty. Compromessi sposi (Commedia, 2019, ... √ Bruce Dickinson, la differenza tra essere pilota e rockstar Bruce Dickinson oltre che essere il cantante degli Iron Maiden era il pilota che portava il gruppo in giro per il mondo nel loro jet personalizzato soprannominato Ed Force One , nome mutuato da quello ... √ Iron Maiden, Bruce Dickinson 'orgoglioso' del nuovo album solista Lo scorso anno Bruce Dickinson aveva fatto sapere di avere in programma di ricongiungersi con il produttore e collaboratore Roy Z entro i successivi dodici mesi allo scopo di continuare a lavorare sul suo prossimo ... ... Julia Ormond, Greg Kinnear, Nancy Marchand, John Wood, Richard Crenna, Angie, Lauren ... Walsh, Siobhan Fallon, Paul Giamatti, Regina Taylor eBeatty. Compromessi sposi (Commedia, 2019, ...oltre che essere il cantante degli Iron Maiden era il pilota che portava il gruppo in giro per il mondo nel loro jet personalizzato soprannominato Ed Force One , nome mutuato da quello ...Lo scorso annoaveva fatto sapere di avere in programma di ricongiungersi con il produttore e collaboratore Roy Z entro i successivi dodici mesi allo scopo di continuare a lavorare sul suo prossimo ... Iron Maiden: Bruce Dickinson si sposerà per la terza volta ... Spaziorock