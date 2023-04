Britney Spears e Adele pronte a pubblicare nuova musica

(Di giovedì 6 aprile 2023) Quest’anno potrebbero uscire due dischi davvero inaspettati. Secondo i media inglesiavrebbero in progetto di rilasciare. La principessa del pop in questi giorni si trova in vacanza in Messico, ma pare che non si tratti solo di un viaggio di piacere.pronta per il suo comeback? Stando a quello che ha rivelato un insider al Daily Mail, il migliore amico e nuovo manager dellal’avrebbe convinta a tornare in studio di registrazione: “Cade vuole vederetornare a fare ciò che ama fare, dato che è un’artista di talento. Sa che lei è ancora appassionata. Hanno parlato a lungo e lei sembra decisa. Le ha detto che non può ancora gettare la spugna e le ha ricordato chi è ...

Immagino di dovermi preparare per il film edificante sulla campagna della Pepsi con. Che, per quanto sia triste ad ammetterlo, non sembra affatto male.... Francesca Michelin si è esibita inisieme ad Emma in 'Baby One More Time' di. 'Io e Francesca Michielin nel balletto diNon sarà come ve lo aspettate', le parole dell'...Dal presunto omicidio di Kurt Cobain all'affiliazione dicon la CIA, passando per riti satanici, massonerie e la società segreta degli Illuminati. Questo e molto altro nel libro 'Music paranoia' di Epìsch Porzioni, da mercoledì 5 aprile in ...

Britney Spears e il marito Sam Asghari sono in crisi Elle

L’autore. Epìsch Porzioni mangia pane e musica. Insieme a Federico Traversa conduce sulle frequenze di Radio Popolare Network, il fortunato programma Rock Is Dead, dedicato alle morti misteriose dei v ...C’è aria di crisi per Britney Spears e il marito Sam Asghari Dopo neanche un anno di matrimonio la coppia potrebbe essere già al punto di rottura. A far sorgere il dubbio è stata la rivista ...