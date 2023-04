Brigate d’assalto e 40mila soldati: così Kiev prepara la sua controffensiva (Di giovedì 6 aprile 2023) L’Ucraina sta addestrando 40mila soldati appartenenti ad otto nuove Brigate d’assalto, con Kiev pronta a lanciare una controffensiva per scacciare l’esercito russo dai territori conquistati nel corso dell’ultimo anno. Al momento è nebbia fitta sulle tempistiche, che potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane o addirittura mesi. Le unità hanno beneficiato di un’aggressiva campagna di reclutamento sui InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 6 aprile 2023) L’Ucraina sta addestrandoappartenenti ad otto nuove, conpronta a lanciare unaper scacciare l’esercito russo dai territori conquistati nel corso dell’ultimo anno. Al momento è nebbia fitta sulle tempistiche, che potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane o addirittura mesi. Le unità hanno beneficiato di un’aggressiva campagna di reclutamento sui InsideOver.

In preparazione all'offensiva di primavera, l'Ucraina organizza ulteriori brigate d'assalto - L' Prima del primo anniversario dell'invasione su vasta scala della Russia, il ministero dell'Interno ucraino ha annunciato la creazione di ulteriori brigate d'assalto chiamate ' Guardia offensiva ', che include le nuove formazioni 'Azov', 'Spartan', 'Confine di ferro', 'Frontier' e 'Fury', insieme ad altre unità volte a liberare i territori ...