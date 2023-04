Brescia, si lancia sotto l'auto in corsa per il risarcimento: il video-choc (Di giovedì 6 aprile 2023) Cose da non credere a Brescia dove un ragazzo si è volontariamente buttato sotto un'auto. L'obiettivo? Il risarcimento. Proprio così, a smascherare l'uomo ci hanno pensato le telecamere di videosorveglianza. Qui è palese l'intenzione del giovane ripreso, oltretutto, mentre indossa diverse imbottiture su braccia e gambe per attutire il colpo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Cose da non credere adove un ragazzo si è volontariamente buttatoun'. L'obiettivo? Il. Proprio così, a smascherare l'uomo ci hanno pensato le telecamere disorveglianza. Qui è palese l'intenzione del giovane ripreso, oltretutto, mentre indossa diverse imbottiture su braccia e gambe per attutire il colpo.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Paolo_Brescia_ : RT @alelovari: A 30 dalla nascita degli #URP il CORIS della Sapienza Università di Roma lancia una ricerca coordinata da Lucia D'Ambrosi e… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Della Valle lancia Brescia nel blitz salvezza: e ora per Napoli sono guai - Gazzetta_it : Della Valle lancia Brescia nel blitz salvezza: e ora per Napoli sono guai - gabrillasarti2 : Un modo per fare soldi facili ! Brescia, si lancia contro l'auto in corsa: la probabile truffa ripresa in un video… -