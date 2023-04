Brasile: strage all'asilo, rafforzate le misure di sicurezza (Di giovedì 6 aprile 2023) Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha ordinato di rafforzare la sicurezza nelle scuole dopo l'omicidio di quattro bambini e il ferimento di altri cinque avvenuto ieri in un asilo a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha ordinato di rafforzare lanelle scuole dopo l'omicidio di quattro bambini e il ferimento di altri cinque avvenuto ieri in una ...

