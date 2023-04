Brancaccio-Kraus oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Bogotà 2023 (Di giovedì 6 aprile 2023) Nuria Brancaccio se la vedrà contro Sinja Kraus nel secondo turno del torneo WTA 250 di Bogotà 2023. Vuole continuare a sognare la tennista azzurra, che all’esordio ha agevolmente sconfitto Papamichail, conquistando il primo successo in carriera a livello Wta. Brancaccio trova ora sulla sua strada la qualificata Kraus, che sta attraversando un ottimo momento di forma e su terra rossa è molto pericolosa. Tra le due non ci sono precedenti, perciò il match si preannuncia piuttosto equilibrato. Secondo i bookmakers sarà la giocatrice austriaca a partire leggermente favorita, ma Nuria potrà assolutamente giocarsi le sue carte. In palio un posto ai quarti contro la tedesca Maria. TABELLONE MONTEPREMI Brancaccio e Kraus scenderanno in campo ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Nuriase la vedrà contro Sinjanel secondo turno del torneo WTA 250 di. Vuole continuare a sognare la tennista azzurra, che all’esordio ha agevolmente sconfitto Papamichail, conquistando il primo successo in carriera a livello Wta.trova ora sulla sua strada la qualificata, che sta attraversando un ottimo momento di forma e su terra rossa è molto pericolosa. Tra le due non ci sono precedenti, perciò il match si preannuncia piuttosto equilibrato. Secondo i bookmakers sarà la giocatrice austriaca a partire leggermente favorita, ma Nuria potrà assolutamente giocarsi le sue carte. In palio un posto ai quarti contro la tedesca Maria. TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo ...

