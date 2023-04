Brambati da non credere: «Lukaku graziato, giallo giusto! Esultanza? Poteva girarsi» (Di giovedì 6 aprile 2023) L’Esultanza in risposta ai cori razzisti di Romelu Lukaku fa ancora incredibilmente discutere, così come fanno discutere le dichiarazioni dell’ex giocatore Massimo Brambati in collegamento con TMW Radio. DA NON credere – Brambati giudica giusto il secondo giallo, e dunque l’espulsione di Romelu Lukaku in Juventus-Inter: «Lukaku è stato graziato su Gatti, era un intervento pericoloso, Poteva rompergli la caviglia. Poi il giallo dopo era giusto. Il buonsenso non lo lasci nello spogliatoio. Magari invece di fare quel gesto sotto la curva Poteva farlo rivolgendosi dall’altra parte». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023) L’in risposta ai cori razzisti di Romelufa ancora incredibilmente discutere, così come fanno discutere le dichiarazioni dell’ex giocatore Massimoin collegamento con TMW Radio. DA NONgiudica giusto il secondo, e dunque l’espulsione di Romeluin Juventus-Inter: «è statosu Gatti, era un intervento pericoloso,rompergli la caviglia. Poi ildopo era giusto. Il buonsenso non lo lasci nello spogliatoio. Magari invece di fare quel gesto sotto la curvafarlo rivolgendosi dall’altra parte». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...

