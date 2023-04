Boxe | Giovanni De Carolis torna sul ring | il 14 aprile a Basilea in attesa dell’Europeo

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il campione WBO intercontinentale dei supermediDe(31v10s1p)sula quasi un anno di distanza dalla vittoria dello scorso maggio contro Daniele Scardina. Il pugile romano, indi combattere per la corona europea, il prossimo 14sarà aper incrociare i guantoni con il croato Bosko Misic (25v22s) in un match sulle sei riprese, che farà da sottoclou all’incontro per l’Europeo dei pesi minimosca femminili tra Gabriela Timar (8v1s) e l’italiana Giorgia Scolastri (3v1s). Un match di preparazione per De, nominato dall’Ebu sfidante ufficiale del campione europeo dei supermedi Kevin Lele Sadjo. Le trattative sono ancora in corso e la data e la sede del match continentale devono essere comunicate, ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Boxe, Giovanni #DeCarolis torna sul ring: il 14 aprile a Basilea in attesa dell'Europeo - theshieldofspo1 : Giovanni De Carolis torna sul ring ad Aprile! #TSOS // #BOXE // #FPI - cisambiente : Visita speciale da parte del Campione del Mondo di Boxe (supermedi) Giovanni De Carolis che è venuto a trovare pres… -

