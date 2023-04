Borussia Dortmund vs Union Berlino – probabili formazioni (Di giovedì 6 aprile 2023) Il Borussia Dortmund ospita sabato 8 aprile l’Union Berlino in uno scontro potenzialmente decisivo per la vetta della classifica della Bundesliga. Entrambe le squadre cercheranno di riprendersi dopo la sconfitta nei quarti di finale della DFB-Pokal a metà settimana, cercando di inseguire il Bayern Monaco, leader del campionato. Il calcio di inizio di Borussia Dortmund vs Union Berlino è previsto alle 15:30 Anteprima della partita Borussia Dortmund vs Union Berlino a che punto sono le due squadre Borussia Dortmund Mercoledì alla Red Bull Arena, il Dortmund è stato completamente surclassato dalla squadra dell’RB Leipzig del suo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 6 aprile 2023) Ilospita sabato 8 aprile l’in uno scontro potenzialmente decisivo per la vetta della classifica della Bundesliga. Entrambe le squadre cercheranno di riprendersi dopo la sconfitta nei quarti di finale della DFB-Pokal a metà settimana, cercando di inseguire il Bayern Monaco, leader del campionato. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreMercoledì alla Red Bull Arena, ilè stato completamente surclassato dalla squadra dell’RB Leipzig del suo ...

