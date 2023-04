Borsellino, il fratello: “Strage di Stato ma nessun colpevole” (Di giovedì 6 aprile 2023) "Le motivazioni della sentenza confermano quello che dico da 30 anni. Il depistaggio è iniziato con la sparizione dell'agenda rossa, ma su questo nessun processo. In Italia giustizia impossibile" “Nella sentenza c’è scritto quello che sostengo da 30 anni: via D’Amelio non fu solo una Strage di mafia ma di Stato, ci furono complicità e la sottrazione dell’agenda rossa avvenne a opera di elementi delle Istituzioni”. A dirlo all’Adnkronos è Salvatore Borsellino, fratello di Paolo ucciso nella Strage del 19 luglio del 1992 insieme agli agenti di scorta, a proposito delle motivazioni della sentenza sul depistaggio delle indagini sull’eccidio depositate ieri. Il processo si è concluso con la prescrizione del reato di calunnia aggravato conteStato ai poliziotti Mario Bo e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 aprile 2023) "Le motivazioni della sentenza confermano quello che dico da 30 anni. Il depistaggio è iniziato con la sparizione dell'agenda rossa, ma su questoprocesso. In Italia giustizia impossibile" “Nella sentenza c’è scritto quello che sostengo da 30 anni: via D’Amelio non fu solo unadi mafia ma di, ci furono complicità e la sottrazione dell’agenda rossa avvenne a opera di elementi delle Istituzioni”. A dirlo all’Adnkronos è Salvatoredi Paolo ucciso nelladel 19 luglio del 1992 insieme agli agenti di scorta, a proposito delle motivazioni della sentenza sul depistaggio delle indagini sull’eccidio depositate ieri. Il processo si è concluso con la prescrizione del reato di calunnia aggravato conteai poliziotti Mario Bo e ...

