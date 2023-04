Borse Ue in rialzo, Piazza Affari la migliore. Wall Street debole con sussidi oltre le attese (Di giovedì 6 aprile 2023) Le richieste superiori alle attese alimentano le preoccupazioni sul mercato del lavoro, in vista del dato chiave di venerdì. L'euro sotto 1,09 dollari, oro sempre sopra i 2mila dollari l'oncia Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 6 aprile 2023) Le richieste superiori allealimentano le preoccupazioni sul mercato del lavoro, in vista del dato chiave di venerdì. L'euro sotto 1,09 dollari, oro sempre sopra i 2mila dollari l'oncia

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Borse europee in rialzo, Milano brilla: Ftse Mib a +0,80% - infoiteconomia : Borse europee in rialzo, Milano brilla: Ftse Mib a +0,80% - classcnbc : Aggiornamento - borse europee proseguono in rialzo ???? +0,9% ???? +0,3% ???? +0,3% ???? +0,7% A Milano Bper +1,6% dopo r… - infoiteconomia : Borse Europa caute tra il rialzo del petrolio e l'inflazione - InvestimentiBNP : #AggiornamentoMercati Allungo al rialzo per le Borse europee Listini europei in positivo nell'ultima seduta di se… -