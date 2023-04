Borse Ue in rialzo, Piazza Affari la migliore. Sussidi Usa oltre le attese (Di giovedì 6 aprile 2023) Attenzione su lavoro, inflazione e banche centrali, con le preoccupazioni per l'andamento dell'economia Usa che tornano ad affacciarsi. L'euro oscilla in area 1,09 dollari, oro sempre sopra i 2mila dollari l'oncia Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 6 aprile 2023) Attenzione su lavoro, inflazione e banche centrali, con le preoccupazioni per l'andamento dell'economia Usa che tornano ad affacciarsi. L'euro oscilla in area 1,09 dollari, oro sempre sopra i 2mila dollari l'oncia

