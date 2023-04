Borsa | Milano regina d' Europa +1 | 29% | rally di Mfe ed Enel

(Di giovedì 6 aprile 2023) Ha chiuso in rialzo Piazza Affari (Ftse Mib +1,29% a 27.213 punti),d'tra scambi piuttosto fiacchi per 1,88 miliardi di euro di controvalore, contro gli oltre 2,13 miliardi dello scorso ...

Prevalgono gli acquisti nelladi, in pole position rispetto a una pur positiva Europa. Cauta ladi Wall Street, dove l' S&P - 500 segna un - 0,01%. Le Borse europee, ma anche quelle statunitensi saranno chiuse ...Tra i titoli in evidenza, Temenos si e' mosso in rialzo dell'1,7% alladi Zurigo di riflesso alle nuove voci su una possibile vendita della societa' specializzata in software bancario.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 apr - L'Europa decide di non seguire Wall Street e chiude in rialzo la seduta, con Milano maglia rosa in progresso dell'1,29%. Alla vigilia del lungo ponte ...