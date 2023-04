Borsa | chiusura positiva in Europa | Parigi +0 | 12% | Londra +1 | 03%

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InvestimentiBNP : Chiusura di Borsa Italiana Chiusura al rialzo per il FTSE Mib (+1,29%) nella seduta odierna. Ecco i maggiori ria… - FinecoLive : Chiusura #Borsa: #FtseMib 1.29% #DAX 0.50% #CAC 0.12% #DOW -0.25% #NASDAQ 0.06% #EURUSD 1.0923 #BTPBUND 183.5 #Oro -0.39% #Petrolio 0.06% - CamComVerona : REMIND ?? Ricordiamo che la Borsa Merci resterà chiusa per le festività pasquali domani, venerdì 7, e lunedì 10 apri… - GaiaGaia1905 : ...mi viene in mente #Marchionne e l'annuncio della sua #morte dopo la chiusura della #Borsa... #Berlusconi - rendimenti_it : ?? Ieri abbiamo visto volumi di scambi piuttosto bassi sul mercato, e oggi ci aspettiamo ancora meno attività a caus… -

in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,29% a 27.213 punti .positiva per i maggiori indici diItaliana e per le principali piazze finanziarie europee nell'ultima seduta della settimana prima del lungo ponte per le festività di Pasqua . Le ...positiva per le principali borse europee. Parigi ha guadagnato lo 0,12% a 7.324 punti e Londra l'1,03% a 7.741 punti. In rialzo anche Francoforte (+0,5% a 15.597 punti) e Madrid (+0,64% a 9.

MILANO, 06 APR – Chiusura positiva per le principali borse europee. Parigi ha guadagnato lo 0,12% a 7.324 punti e Londra l’1,03% a 7.741 punti. In rialzo anche Francoforte (+0,5% a 15.597 punti) e ...(ANSA) - MILANO, 06 APR - Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,29% a 27.213 punti (ANSA).