Bonus 350 euro | manca poco per presentare la domanda Ecco come fare

Leggi su blowingpost

(Di giovedì 6 aprile 2023) C’è ancora qualche settimana di tempo perlaper richiedere ilanti-inflazionistico pari a 350. I lavoratori autonomi senza Partita IVA possonolaper richiedere l’indennità una tantum pari a 200, con integrazione dell’indennità pari a 150per i redditi di importo inferiore ai 20mila. Dopo mesi e mesi INPS ha previsto una serie di istruzioni per chi è lavoratore autonomo senza Partita IVA. La scadenza per inviare laè fissata per questa data.i requisiti e le istruzioni da seguire per inoltrare il350. L’Esecutivo Meloni ha annunciato l’arrivo di due nuovi...