Bologna, Thiago Motta: "Atalanta squadra di alto livello. Orsolini e Barrow devono dare continuità" (Di giovedì 6 aprile 2023) Thiago Motta, allenatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida dei rossoblù contro l'Atalanta. "Affronteremo una squadra di alto livello, che negli ultimi anni ha avuto una crescita costante, ottenendo grandi risultati. Gasperini ha dimostrato di essere uno dei migliori allenatori del campionato, sia nel gioco che con i risultati", ha esordito il tecnico. Sulle scelte in attacco: "Orsolini è un elemento importante in fase offensiva perché sa arrivare con facilit à al gol, ma deve trovare maggiore continuità. Inoltre, continua ad avere un problema e ha bisogno di curarsi e fare prevenzione prima e dopo le sessioni di allenamento. Barrow deve essere più concentrato, ma sta ...

