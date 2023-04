Ble Decò Juvecaserta, missione compiuta in Puglia (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutimissione compiuta in Puglia per la Ble Decò Juvecaserta che conquista il suo secondo successo esterno consecutivo, passando sul campo di Corato (79-96 il finale) e si issa in solitudine sul quarto gradino della classifica, grazie alla concomitante sconfitta di S. Antimo ad opera dell’IPVC Avellino. Sul campo coratino i bianconeri hanno condotto sin dalla prima azione di gioco nonostante abbiano dovuto fare a meno di Lucas dopo 4’56” di gioco per un problema alla caviglia e di Ndoja per un indolenzimento muscolare nei cinque minuti finali, oltre a capitan Sergio uscito malconcio dalla gara di Monopoli. Pur con rotazioni ridotte, però, la Ble Decò ha mostrato grande autorità sul campo trovando sempre protagonisti diversi nell’arco di una partita il cui ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiinper la Bleche conquista il suo secondo successo esterno consecutivo, passando sul campo di Corato (79-96 il finale) e si issa in solitudine sul quarto gradino della classifica, grazie alla concomitante sconfitta di S. Antimo ad opera dell’IPVC Avellino. Sul campo coratino i bianconeri hanno condotto sin dalla prima azione di gioco nonostante abbiano dovuto fare a meno di Lucas dopo 4’56” di gioco per un problema alla caviglia e di Ndoja per un indolenzimento muscolare nei cinque minuti finali, oltre a capitan Sergio uscito malconcio dalla gara di Monopoli. Pur con rotazioni ridotte, però, la Bleha mostrato grande autorità sul campo trovando sempre protagonisti diversi nell’arco di una partita il cui ...

