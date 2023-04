(Di giovedì 6 aprile 2023) Nella provincia di Verbano Cusio Ossola, in Piemonte, un bambino ha mandato giù unada due centesimi mente era sul letto a guardare i cartoni animati. La mamma del piccolo si è accorta subito che il figlio ha ingerito una monetina e lo ha portato aldell’ospedale di Omegna (provincia di Verbano Cusio Ossola in Piemonte). Come denunciato dalla donna, al piccolo non sarebbe stata fatta nessuna lastra e le infermiere avrebbero detto alla donna didei. Secondo loro “il cibo avrebbe aiutato il transito della monetina, ferma nella parte alta dell’esofago. Non mi sono fidata e non l’ho fatto. Per fortuna direi. Avrei potuto ucciderlo”. La famiglia abita a Feriolo, frazione di Baveno, con il marito e tre figli. Il più piccolo stava guardando i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angiuoniluigi : RT @leggoit: Bimbo di 4 anni ingoia una #moneta, la madre: «Al pronto soccorso volevano fargli mangiare grissini» - leggoit : Bimbo di 4 anni ingoia una #moneta, la madre: «Al pronto soccorso volevano fargli mangiare grissini» - Sulserio1 : RT @lauraboldrini: Una deputata di FdI, per mettere a tacere i pettegolezzi sulla paternità del suo bimbo, è costretta a fargli il test del… - popmusic_lovers : RT @lauraboldrini: Una deputata di FdI, per mettere a tacere i pettegolezzi sulla paternità del suo bimbo, è costretta a fargli il test del… - Anna202276 : RT @AnnaRit55046506: Un bimbo birichino di 6 anni ????#donnalisi -

...il test di paternità di suo figlio di tre mesi mettendo a tacere le voci secondo cui il suo... calpestato, abusato", chiede la deputata di FdI, 36, eletta nel 2018 con il M5S, lasciato per ......"Standard plus" e "Premium" di tale agenzia - che pare davvero il caso di non nominare per non fare ad essa pubblicità - il " riavvio " è gratuito in caso di morte delnei primi duedi ...Da Vittoria a Messina in elisoccorso dopo avere sbattuto violentemente la testa in seguito a una caduta dalla bici. Protagonista un bambino di 9che avrebbe riportato un brutto trauma cranico e si trova adesso ricoverato in condizioni critiche, con diverse fratture craniche, al reparto di Terapia intensiva pediatrica del Policlinico di ...

Raccoglie un fiore e una vipera lo morde: bimbo di 6 anni ricoverato al Centro antiveleni di Verona Fanpage.it

Un bambino di 4 anni ha ingoiato una moneta da due centesimi mentre stava ... in Piemonte), ma qui si sarebbe verificato un caso di presunta malasanità. E il bimbo ha rischiato di soffocare. Come ...Anche per evitare poi di mettere in difficoltà gli stessi bambini. Ed in questo modo si è praticamente ... cumulatisi nel corso degli anni, per una somma complessiva di circa 106mila euro, con un ...