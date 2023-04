Bimbo di 4 anni inghiotte una moneta, la madre: “Al pronto soccorso nemmeno una lastra, volevano fargli mangiare grissini” (Di giovedì 6 aprile 2023) Ha ingoiato una moneta da due centesimi mentre era intento a guardare i cartoni, ma nell’ospedale in cui è stato portato dalla madre i medici non gli hanno fatto nemmeno una lastra. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, la vicenda ha visto protagonista un bambino di quattro anni: il piccolo era sul letto a guardare i cartoni animati e aveva tra le mani una monetina, con cui stava giocando. Dopo averla ingerita per sbaglio, era a rischio soffocamento e la madre l’ha portato immediatamente al vicino pronto soccorso dell’ospedale piemontese di Omegna, provincia di Verbanio Cusio Ossola. Qui i medici non hanno effettuato nessuna lastra e le infermiere presenti avrebbero suggerito alla donna di far ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Ha ingoiato unada due centesimi mentre era intento a guardare i cartoni, ma nell’ospedale in cui è stato portato dallai medici non gli hanno fattouna. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, la vicenda ha visto protagonista un bambino di quattro: il piccolo era sul letto a guardare i cartoni animati e aveva tra le mani una monetina, con cui stava giocando. Dopo averla ingerita per sbaglio, era a rischio soffocamento e lal’ha portato immediatamente al vicinodell’ospedale piemontese di Omegna, provincia di Verbanio Cusio Ossola. Qui i medici non hanno effettuato nessunae le infermiere presenti avrebbero suggerito alla donna di far ...

