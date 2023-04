Bilaterale Xi Jinping-Macron: “Cina svolge ruolo fondamentale per la pace” (Di giovedì 6 aprile 2023) Emmanuel Macron è arrivato in Cina. Il presidente Xi Jinping lo ha accolto su un tappeto rosso in Piazza Tienanmen, davanti al Palazzo del Popolo di Pechino. I due leader, dopo aver ascoltato gli inni nazionali e ispezionato il picchetto d’onore, sono entrati nella Grande sala del popolo per il loro primo incontro. Xi Jinping-Macron: L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Emmanuelè arrivato in. Il presidente Xilo ha accolto su un tappeto rosso in Piazza Tienanmen, davanti al Palazzo del Popolo di Pechino. I due leader, dopo aver ascoltato gli inni nazionali e ispezionato il picchetto d’onore, sono entrati nella Grande sala del popolo per il loro primo incontro. Xi: L'articolo proviene da Inews24.it.

