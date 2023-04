Biglietti Napoli-Verona in vendita da domani: decisione sulla fidelity card, tutte le info (Di giovedì 6 aprile 2023) Biglietti per Napoli-Verona saranno posti in vendita a partire dalle ore 10.00 di venerdì 7 aprile 2023. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 6 aprile 2023)persaranno posti ina partire dalle ore 10.00 di venerdì 7 aprile 2023. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GA7_Official : “In Curva A 'la fede non ha prezzo', la manifestazione non era contro il caro biglietti, la società può fare i prez… - sscnapoli : ?? Varazione orario. Champions League, #MilanNapoli prenotazione voucher per acquisto biglietti disponibile da oggi… - capuanogio : In pochi anni #ADL ha spazzato via i privilegi degli ultras a #Napoli, ecco perché secondo i pm le curve gli hanno… - SeEarn : Ufficiale - Napoli-Verona, biglietti in vendita da domani alle 10, prezzi e modalità d'acquisto #Ufficiale… - NCN_it : Ufficiale - Napoli-Verona, biglietti in vendita da domani alle 10, prezzi e modalità d'acquisto #Ufficiale… -