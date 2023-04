Biasin: «Rosso Lukaku? Per me un errore, basta con il razzismo!» (Di giovedì 6 aprile 2023) Fabrizio Biasin, ospite del Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha parlato del doppio giallo a Lukaku nell’esultanza del rigore. Il giornalista ha poi detto la sua sugli episodi di razzismo nei confronti del belga. BUON SENSO ? Fabrizio Biasin ha parlato del secondo giallo ai danni di Lukaku in occasione del gol del pareggio: «Diciamo che purtroppo tutti gli arbitri non hanno la stessa personalità. Secondo me anche il buon senso di capire i momenti e situazioni. Lukaku settimana scorsa ha reagito allo stesso modo e non è stato ammonito. Questa settimana sì perché evidentemente l’arbitro ha vissuto questa cosa come una provocazione verso i tifosi. Io credo che ieri abbia sbagliato. A punto di regolamento il giallo ci stava anche, ma se avesse prevalso il buon senso allora no». STOP AL RAZZISMO ? Il ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023) Fabrizio, ospite del Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha parlato del doppio giallo anell’esultanza del rigore. Il giornalista ha poi detto la sua sugli episodi di razzismo nei confronti del belga. BUON SENSO ? Fabrizioha parlato del secondo giallo ai danni diin occasione del gol del pareggio: «Diciamo che purtroppo tutti gli arbitri non hanno la stessa personalità. Secondo me anche il buon senso di capire i momenti e situazioni.settimana scorsa ha reagito allo stesso modo e non è stato ammonito. Questa settimana sì perché evidentemente l’arbitro ha vissuto questa cosa come una provocazione verso i tifosi. Io credo che ieri abbia sbagliato. A punto di regolamento il giallo ci stava anche, ma se avesse prevalso il buon senso allora no». STOP AL RAZZISMO ? Il ...

