Berlusconi: vigile, stabile e in chemioterapia (Di giovedì 6 aprile 2023) Berlusconi continua a essere stabile e vigile, e sotto chemioterapia per combattere la leucemia. Silvio Berlusconi sta seguendo le terapie al San Raffaele come dicono fonti vicine all'ex premier. All'ospedale San Raffaele di Milano anche Marina e Paolo Berlusconi, la figlia primogenita e il fratello di Silvio Berlusconi. Nel pomeriggio anche Pier Silvio e non ha voluto rilasciare dichiarazioni alla stampa. In visita al presidente di Forza Italia anche Fedele Confalonieri presidente di Mediaset insieme a Marcello Dell'Utri. "C'è preoccupazione però siamo ottimisti", ha detto il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

