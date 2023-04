Berlusconi, Veronica Lario: “Basta falsità in momento così delicato” (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – “Basta falsità soprattutto in un momento così delicato”. così Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, in merito a una notizia on line secondo la quale avrebbe dovuto restituire a Berlusconi 60 milioni di euro. “Le notizie riportate dal Quotidiano Online Tag 24 By Unicusano oltre che essere infondate – sottolinea Lario – si rivelano particolarmente inopportune in un momento così delicato per Silvio Berlusconi e per chi gli vuole bene. Il giornalismo, quello vero, non diffonde falsità al solo fine di fare qualche visualizzazione in più”. “Vero è che le sentenze, che vanno sempre rispettate, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – “soprattutto in un”., ex moglie di Silvio, in merito a una notizia on line secondo la quale avrebbe dovuto restituire a60 milioni di euro. “Le notizie riportate dal Quotidiano Online Tag 24 By Unicusano oltre che essere infondate – sottolinea– si rivelano particolarmente inopportune in unper Silvioe per chi gli vuole bene. Il giornalismo, quello vero, non diffondeal solo fine di fare qualche visualizzazione in più”. “Vero è che le sentenze, che vanno sempre rispettate, ...

