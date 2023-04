Berlusconi, Veronica Lario: “Basta falsità in momento così delicato” (Di giovedì 6 aprile 2023) L'ex moglie del Cav. contro notizia diffusa on line secondo cui avrebbe dovuto restituire 60 milioni di euro al leader Fi. Il legale: "Somma inventata, diffida a diffondere notizie gravemente false" “Basta falsità soprattutto in un momento così delicato”. così Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, in merito a una notizia on line secondo la quale avrebbe dovuto restituire a Berlusconi 60 milioni di euro. “Le notizie riportate dal Quotidiano Online Tag 24 By Unicusano oltre che essere infondate – sottolinea Lario – si rivelano particolarmente inopportune in un momento così delicato per Silvio Berlusconi e per chi gli vuole ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 aprile 2023) L'ex moglie del Cav. contro notizia diffusa on line secondo cui avrebbe dovuto restituire 60 milioni di euro al leader Fi. Il legale: "Somma inventata, diffida a diffondere notizie gravemente false" “soprattutto in un”., ex moglie di Silvio, in merito a una notizia on line secondo la quale avrebbe dovuto restituire a60 milioni di euro. “Le notizie riportate dal Quotidiano Online Tag 24 By Unicusano oltre che essere infondate – sottolinea– si rivelano particolarmente inopportune in unper Silvioe per chi gli vuole ...

