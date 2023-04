Berlusconi soffre da tempo di leucemia. Colloquio con Meloni e Salvini (Di giovedì 6 aprile 2023) AGI - “Sta riposando. Siamo più sollevati, c'è un miglioramento. Siamo fiduciosi”: il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo, risponde così ai cronisti dopo aver fatto visita al leader di Forza Italia ricoverato al San Raffaele di Milano per un'infezione polmonare per poi aggiungere che l'ex premier è ancora in terapia intensiva. “È un leone”: Piersilvio Berlusconi, accenna un sorriso rispondendo ai giornalisti fuori dall'ospedale milanese dopo aver fatto visita al padre. In precedenza anche il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, lasciando l'ospedale milanese, aveva espresso ottimismo: “C'è preoccupazione, ma siamo più ottimisti. L'ho visto molto meglio". Intanto, il leader di forza Italia ha ricevuto anche la chiamata del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Secondo quanto trapela per incoraggiarlo e fargli i ... Leggi su agi (Di giovedì 6 aprile 2023) AGI - “Sta riposando. Siamo più sollevati, c'è un miglioramento. Siamo fiduciosi”: il fratello di Silvio, Paolo, risponde così ai cronisti dopo aver fatto visita al leader di Forza Italia ricoverato al San Raffaele di Milano per un'infezione polmonare per poi aggiungere che l'ex premier è ancora in terapia intensiva. “È un leone”: Piersilvio, accenna un sorriso rispondendo ai giornalisti fuori dall'ospedale milanese dopo aver fatto visita al padre. In precedenza anche il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, lasciando l'ospedale milanese, aveva espresso ottimismo: “C'è preoccupazione, ma siamo più ottimisti. L'ho visto molto meglio". Intanto, il leader di forza Italia ha ricevuto anche la chiamata del Presidente del Consiglio, Giorgia. Secondo quanto trapela per incoraggiarlo e fargli i ...

