Berlusconi? Scanzi dalla Gruber | cosa gli viene in mente sul Cav

Silvio Berlusconi è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano per una polmonite bilaterale. Il bollettino medico sarà diffuso solo domani mattina, ma è trapelato che il Cavaliere, 86 anni, sarebbe vigile e stabile anche se la situazione resta delicata. Il fratello Paolo si è detto fiducioso: "E' una roccia, ce la farà anche questa volta". Durante il talk "OttoeMezzo" su La7, mercoledì 5 aprile, la conduttrice Lilli Gruber ha domandato ai suoi ospiti che cosa rappresenti oggi il Cavaliere per il centrodestra italiano. Andrea Scanzi, giornalista de "Il Fatto Quotidiano", si è detto felice per gli spiragli di ottimismo che trapelano da più fonti, mentre dal punto di vista politico ha commentato: "Da qualche anno Berlusconi ha intrapreso quello che Gabriel Garcia ..."

