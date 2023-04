Berlusconi, Salvini “Sua telefonata la più bella che potessi ricevere” (Di giovedì 6 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Il Cavaliere ha chiamato il leader della Lega che poco prima aveva mandato un sms affettuoso. “E’ la telefonata più bella che potessi ricevere” ha commentato Salvini, che ha ribadito a Berlusconi “ti aspettiamo presto”. Lo conferma la Lega.(ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) –tra Matteoe Silvio. Il Cavaliere ha chiamato il leader della Lega che poco prima aveva mandato un sms affettuoso. “E’ lapiùche” ha commentato, che ha ribadito a“ti aspettiamo presto”. Lo conferma la Lega.(ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

