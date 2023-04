Berlusconi, Salvini gli manda sms e il Cav. lo chiama: “Telefonata più bella che potessi ricevere” (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – Telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, ricoverato da ieri al San Raffaele di Milano. Il Cavaliere, si apprende dalla Lega, ha chiamato il leader di Via Bellerio che poco prima gli aveva mandato un sms affettuoso. “È la Telefonata più bella che potessi ricevere”, ha commentato Salvini, che ha ribadito a Berlusconi: “Ti aspettiamo presto”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) –tra Matteoe Silvio, ricoverato da ieri al San Raffaele di Milano. Il Cavaliere, si apprende dalla Lega, hato il leader di Via Bellerio che poco prima gli avevato un sms affettuoso. “È lapiùche”, ha commentato, che ha ribadito a: “Ti aspettiamo presto”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Berlusconi sente Meloni e Salvini 20.05 Berlusconi sente Meloni e Salvini Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quanto si apprende, ha sentito Silvio Berlusconi, ricoverato da ieri in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. ... Berlusconi non è stato un santo da vivo e non lo potrà essere neppure da morto ...di stilare la lista di coloro che hanno fatto gli auguri di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ... attività principale degli influencer specializzati in politica come, ad esempio, Matteo Salvini. ... Berlusconi, Salvini 'Sua telefonata la più bella che potessi ricevere' ROMA - Telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Il Cavaliere ha chiamato il leader della Lega che poco prima aveva mandato un sms affettuoso. "È la telefonata più bella che potessi ricevere" ha commentato Salvini, che ... 20.05sente Meloni eIl presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quanto si apprende, ha sentito Silvio, ricoverato da ieri in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. ......di stilare la lista di coloro che hanno fatto gli auguri di pronta guarigione a Silvio, ... attività principale degli influencer specializzati in politica come, ad esempio, Matteo. ...ROMA - Telefonata tra Matteoe Silvio. Il Cavaliere ha chiamato il leader della Lega che poco prima aveva mandato un sms affettuoso. "È la telefonata più bella che potessi ricevere" ha commentato, che ... Berlusconi: Salvini, tarati mentali sui social Agenzia ANSA Berlusconi sta meglio, reagisce alle cure L’ho visto molto meglio di ieri”. Berlusconi in serata ha chiamato al telefono durante la riunione del Consiglio dei ministri, parlando in particolare con la premier, Giorgia Meloni e con il ministro ... Ansia e delirio. Il mistero sulla salute di Berlusconi E forse la comunicazione più rilevante diventa il colloquio telefonico serale di Berlusconi con Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che lascia ipotizzare un miglioramento, immesso in modo poco lineare ... L’ho visto molto meglio di ieri”. Berlusconi in serata ha chiamato al telefono durante la riunione del Consiglio dei ministri, parlando in particolare con la premier, Giorgia Meloni e con il ministro ...E forse la comunicazione più rilevante diventa il colloquio telefonico serale di Berlusconi con Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che lascia ipotizzare un miglioramento, immesso in modo poco lineare ...