Berlusconi ricoverato, voci sulla decisione di Signorini: perché cresce l'ansia (Di giovedì 6 aprile 2023) Ore d'ansia e apprensione per Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Ha la leucemia, il Cavaliere, e le complicazioni della malattia cronica che ha da anni hanno determinato complicazioni polmonari. Nelle ultime ore, però, il quadro clinico sembra essere migliorato: traspare infatti un poco di ottimismo dalla famiglia e dal suo entourage, almeno rispetto alla vigilia. La tensione, ovviamente, resta alta: si attendono buone notizie. Ed in questo contesto ogni singola scelta, ogni gesto, può essere pesato in modo differente. E così ecco che in questa vicenda, indirettamente, entra in campo Alfonso Signorini: oggi, giovedì 6 aprile, si sarebbe dovuta tenere la sua festa di compleanno, che cade domani, 7 aprile. Eppure, secondo quanto rilanciato su Instagram da Alessandro ...

