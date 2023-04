Berlusconi ricoverato, quanta ipocrisia: tutti solidali ma nessuno parla del tema sanità (Di giovedì 6 aprile 2023) di Alessio Andreoli In questi giorni stiamo assistendo ad uno dei più notevoli esercizi di ipocrisia e manipolazione dell’informazione mai visti negli ultimi decenni. tutti, ma proprio tutti a dichiarare solidarietà e auguri al nobile malato, avversari politici e non solo politici, sostenitori e detrattori interni ed esterni, tutti pronti a raccogliere l’eredità politica del paziente, vecchi e nuovi nemici più o meno dichiarati che pubblicano sui social il loro dispiacere per l’evento. I talk show televisivi, che ci accompagnano per l’intera giornata, ogni dieci minuti si collegano con l’inviato di turno che per l’occasione bivacca giorno e notte davanti al San Raffaele a Milano per informarci con notizie più supposte che verificate sullo stato di salute dell’ex premier. Con il binocolo, visto il riserbo che ovatta e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) di Alessio Andreoli In questi giorni stiamo assistendo ad uno dei più notevoli esercizi die manipolazione dell’informazione mai visti negli ultimi decenni., ma proprioa dichiarare solidarietà e auguri al nobile malato, avversari politici e non solo politici, sostenitori e detrattori interni ed esterni,pronti a raccogliere l’eredità politica del paziente, vecchi e nuovi nemici più o meno dichiarati che pubblicano sui social il loro dispiacere per l’evento. I talk show televisivi, che ci accompagnano per l’intera giornata, ogni dieci minuti si collegano con l’inviato di turno che per l’occasione bivacca giorno e notte davanti al San Raffaele a Milano per informarci con notizie più supposte che verificate sullo stato di salute dell’ex premier. Con il binocolo, visto il riserbo che ovatta e ...

