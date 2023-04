Berlusconi ricoverato | lo sfogo di Zangrillo | Parla chi non sa niente

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - lulic71xsempre : RT @Libero_official: 'Tarati mentali, avete il veleno dentro e fate pena': #Salvini durissimo contro chi insulta #Berlusconi ricoverato ht… - fanpage : Il medico personale di #SilvioBerlusconi, il professor #Zangrillo, ha parlato con i cronisti fuori al San Raffaele -

"Il presidente Silvioè attualmentein terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare. L'evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica ...L'ex premier èin terapia intensiva al San Raffaele di Milano, per un'infezione polmonare. Il leader ... Il leader di Forza Italia, Silvio, passerà un'altra notte nel reparto di ...Continuano le ore di apprensione per Silvio, da ieri mattinain terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Dopo il susseguirsi per tutta la mattinata di voci incontrollate sulle condizioni dell'ex premier e leader di ...

Berlusconi inizia la chemioterapia, il primo bollettino: "Affetto da leucemia cronica" - Il Ministro Crosetto: "Abbiamo bisogno della tua energia" - Il Ministro Crosetto: "Abbiamo bisogno della tua energia" RaiNews

Forza presidente, l'aspettiamo presto". E' il messaggio che tutto il Monza, dai giocatori allo staff tecnico, invia al patron Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, 86 anni, è ricoverato in ...