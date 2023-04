Berlusconi ricoverato | lo sfogo di Zangrillo fuori dal San Raffaele | «Tanti dicono cazz*** sui social e online»

Leggi su open.online

(Di giovedì 6 aprile 2023) È andato via dal Sancon tanto amaro in bocca Alberto, medico personale di Silvioche da ieri 5 aprile ènell’ospedale milanese per le complicazioni di una polmonite. «C’è un sacco di gente che si diverte a dire cazzate», ha detto il medico passando davanti ai cronisti appostati da ore per seguire il ricovero del leader di Forza Italia. «Parlatene con quelli che su Twitter, suie sul Corriere e Repubblicadissertano su cose che conoscono per niente», ha detto poi il medico come riporta l’Adnkronos, alla fine di una giornata inevitabilmente impegnativa per lui e il suo paziente. «Sono stanco» ha aggiunto il medico prima di rientrare in reparto. Solo oggi, non attraverso l’ospedale Sanma dal Corriere della ...