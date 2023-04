Berlusconi ricoverato | l’arrivo dei figli Marina e Luigi all’ospedale San Raffaele

(Di giovedì 6 aprile 2023) Silvioha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha costretto il ricovero nella terapia intensiva del San. Dopo una notte tranquilla le sue condizioni sarebbero stabili. Alcuni parenti tra i quali ile lasono arrivate in tarda mattinata proprio al San. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - pjccolo : RT @ansiaferrarista: quando sei silvio berlusconi e vieni ricoverato prima di pasqua così da poter giocare la carta gesù e risorgere https… - piamanzoo : RT @ansiaferrarista: quando sei silvio berlusconi e vieni ricoverato prima di pasqua così da poter giocare la carta gesù e risorgere https… -

... Marina ed Eleonora - insieme al fratello del leader, Paolo - lasciano il San Raffaele, dove l'ex premier si trovadal 5 aprile. Nella giornata di ieri, tutti e cinque figli di......del leader di Forza Italiada ieri in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano per affanno respiratorio: si sospetta una polmonite . Secondo quanto si apprende...'Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvioal San Raffaele di Milano. Forza Silvio ' ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni . In ...

Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva. Fonti mediche: possibile leucemia. LIVE Sky Tg24

Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha costretto il ricovero nella terapia intensiva del San Raffaele. Dopo una notte ...Dopo circa due ore di visita, Marina ed Eleonora - insieme al fratello del leader, Paolo - lasciano il San Raffaele, dove l'ex premier si trova ricoverato dal 5 aprile. Nella giornata di ieri, tutti e ...