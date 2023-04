Berlusconi ricoverato, la rabbia di Salvini contro gli hater: «Gente meschina, ma che problemi avete? Mi fate pena» – Il video (Di giovedì 6 aprile 2023) Il leader di Forza Italia è ricoverato da due giorni in terapia intensiva per le conseguenze di una polmonite, e nel bollettino del 5 aprile il professor Alberto Zangrillo ha rivelato che Silvio Berlusconi convive da tempo con una leucemia mielomonocitica cronica. Da Pordenone, Matteo Salvini ha voluto rivolgere un pensiero «all’amico Silvio», ma si è anche scagliato contro gli hater che su siti e social avrebbero scritto commenti sgradevoli sulla salute dell’ex premier. «Quando c’è una persona ricoverata in terapia intensiva», dice Salvini, mi domando che tipo di trogloditi, di tarati mentali, possano scrivere sui social, ma anche sui siti di quotidiani importantissimi le cose più improbabili, imbarazzanti, disdicevoli, cattive. È Gente che vive col veleno dentro, io ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) Il leader di Forza Italia èda due giorni in terapia intensiva per le conseguenze di una polmonite, e nel bollettino del 5 aprile il professor Alberto Zangrillo ha rivelato che Silvioconvive da tempo con una leucemia mielomonocitica cronica. Da Pordenone, Matteoha voluto rivolgere un pensiero «all’amico Silvio», ma si è anche scagliatogliche su siti e social avrebbero scritto commenti sgradevoli sulla salute dell’ex premier. «Quando c’è una persona ricoverata in terapia intensiva», dice, mi domando che tipo di trogloditi, di tarati mentali, possano scrivere sui social, ma anche sui siti di quotidiani importantissimi le cose più improbabili, imbarazzanti, disdicevoli, cattive. Èche vive col veleno dentro, io ...

