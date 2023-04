Berlusconi ricoverato in terapia intensiva. Il fratello Paolo: “È una roccia” (Di giovedì 6 aprile 2023) "È stabile, è una roccia. Il suo umore? Il nostro è buono". Cosi Paolo Berlusconi, ha detto ai giornalisti uscendo dal San Raffaele di Milano dove è andato in visita al fratello Silvio. L'ex premier... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 6 aprile 2023) "È stabile, è una. Il suo umore? Il nostro è buono". Cosi, ha detto ai giornalisti uscendo dal San Raffaele di Milano dove è andato in visita alSilvio. L'ex premier...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - galdo_massimo : @gasparripdl @berlusconi Strano sia ricoverato prima di un processo i come tutte le altre volte, il giorno 11 a Mil… - Gabriele885 : RT @Libero_official: All'ospedale #SanRaffaele di Milano dove è ricoverato #Berlusconi arrivano la figlia #MarinaBerlusconi, #MartaFascina,… -