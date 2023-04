Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele Il fratello | È una roccia

(Di giovedì 6 aprile 2023) Da ieri Silvioè di nuovoall’ospedale Sandi Milano, da cui era stato dimesso lo scorso 30 marzo. Il leader di Forza Italia si trova in, per problemi cardiovascolari, dopo un affanno respiratorio. La situazione sarebbe grave ma stazionaria. "È una: ce la farà anche stavolta", ha detto ilPaolo uscendo ieri dall'ospedale.

Silvioportato al San Raffaele per l'infezione: è in terapia intensiva. "Situazione delicata", dicono dall'ospedale. Il fratello Paolo : "È una roccia, ce la farà". In Parlamento parte un applauso ...... "Auguri di pronta guarigione al senatore Silvio", afferma il capogruppo dem, Francesco ... "E'in terapia intensiva con problemi respiratori", scrive Fox news. Titoli simili si ..., sono ore d'ansia", il patron del Monzain terapia intensiva al San Raffaele. Plusvalenze: indagati Lotito, Tare, i Friedkin e Pallotta. L'altro Toro - Roma per il gigante ...

Tuttosport questa mattina, nel taglio alto della sua prima pagina, ha riportato la notizia del ricovero di Silvio Berlusconi che nella tarda mattinata di ieri ha fatto il giro del mondo. Il titolo ...Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, Berlusconi soffre di leucemia e questa avrebbe reso ancora più fragile una salute ora messa nuovamente alla prova da una polmonite che lo ha portato a un ...