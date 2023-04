Berlusconi ricoverato | il messaggio del Monza – Video

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - Open_gol : L'ex premier ha sentito al telefono gli alleati nel giorno in cui si è scoperto della leucemia di cui soffre. E poi… - enanias : RT @dariodangelo91: ?????? Nota dei prof. Alberto #Zangrillo e Fabio Ciceri: 'Il presidente Silvio #Berlusconi è attualmente ricoverato in ter… -

Così Paoloha commentato le condizioni del fratello Silviofuori dall'ospedale San Raffaele di Milano dove è. Rivolgendosi poi a una cronista che chiedeva ...20.05sente Meloni e Salvini Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quanto si apprende, ha sentito Silvioda ieri in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Meloni ha telefonato al leader di Forza Italia esprimendogli il suo incoraggiamento e facendogli gli auguri di pronta ...... niente faceva prevedere che di lì a poche ore Silvioavrebbe avuto necessità di esseral San Raffaele in terapia intensiva. Della sua malattia, come è giusto, chi ne era al ...

Berlusconi ricoverato, il bollettino: malato di leucemia mielomonocitica cronica. LIVE Sky Tg24

Frase un po' scontata: non c'è un bello da valorizzare o un brutto da omettere. E, in questa storia del ricovero di Silvio Berlusconi da raccontare, decrittare, comprendere c'è un alone di mistero, ...