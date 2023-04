Berlusconi ricoverato, il bollettino: malato di leucemia mielomonocitica cronica. LIVE (Di giovedì 6 aprile 2023) Nel documento firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri si legge che l'ex premier "è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare. L'evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui Egli è portatore da tempo". Il leader azzurro, 86 anni, da ieri all'ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni di salute sono ritenute serie. Fonti vicine al leader di Forza Italia fanno sapere che sta seguendo le terapie ed è vigile Leggi su tg24.sky (Di giovedì 6 aprile 2023) Nel documento firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri si legge che l'ex premier "è attualmentein terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare. L'evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologicadi cui Egli è portatore da tempo". Il leader azzurro, 86 anni, da ieri all'ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni di salute sono ritenute serie. Fonti vicine al leader di Forza Italia fanno sapere che sta seguendo le terapie ed è vigile

