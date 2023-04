Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - _thatseli_ : RT @lanstovts: “berlusconi “le condizioni ricoverato” non sono… - hznll28 : RT @ansiaferrarista: quando sei silvio berlusconi e vieni ricoverato prima di pasqua così da poter giocare la carta gesù e risorgere https… -

È andato via dal San Raffaele con tanto amaro in bocca Alberto Zangrillo , medico personale di Silvioche da ieri 5 aprile ènell'ospedale milanese per le complicazioni di una polmonite. "C'è un sacco di gente che si diverte a dire cazzate", ha detto il medico passando davanti ai ...... nel pomeriggio, Paolouscendo dall'ospedale San Raffaele, dove si trova il fratello e leader di Forza Italia che soffre "da tempo di leucemia mielomonocitica cronica " ed è"..."Il presidente Silvioè attualmentein terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare. L'evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica ...

Berlusconi ricoverato, il bollettino: malato di leucemia mielomonocitica cronica. LIVE Sky Tg24

Così, in un post su Instagram, il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, in riferimento al Presidente di Forza Italia ed ex premier Silvio Berlusconi, ricoverato da ...Di Simona Ravizza, Sara Bettoni, Redazione Online Silvio Berlusconi, 86 anni, è ricoverato da ieri in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano: non sono stati ancora emessi bollettini ...