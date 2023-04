Berlusconi ricoverato, ha la leucemia: l'indiscrezione da fonti stampa sull'ex Cavaliere (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi ha la leucemia , ed è questa la causa dell'ultimo ricovero che ha portato l'ex Cavaliere a essere dimesso dal San Raffaele il 30 marzo scorso. I dolori che lo affliggono e la ... Leggi su globalist (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvioha la, ed è questa la causa dell'ultimo ricovero che ha portato l'exa essere dimesso dal San Raffaele il 30 marzo scorso. I dolori che lo affliggono e la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - CorriereCitta : Come sta #Silvio #Berlusconi e perché è stato ricoverato al San Raffaele: ultime news sul leader di Forza Italia - lavvelenata000 : RT @ansiaferrarista: quando sei silvio berlusconi e vieni ricoverato prima di pasqua così da poter giocare la carta gesù e risorgere https… -