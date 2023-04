Berlusconi ricoverato | cosa ha? I tumori del sangue dalla leucemia al linfoma di Hodgkin

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il leader di Forza Italia Silvioè statoieri al reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, per la seconda volta, dopo il precedente ricovero...

... Marina ed Eleonora - insieme al fratello del leader, Paolo - lasciano il San Raffaele, dove l'ex premier si trovadal 5 aprile. Nella giornata di ieri, tutti e cinque figli di......del leader di Forza Italiada ieri in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano per affanno respiratorio: si sospetta una polmonite . Secondo quanto si apprende...'Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvioal San Raffaele di Milano. Forza Silvio ' ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni . In ...

Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva. Fonti mediche: possibile leucemia. LIVE Sky Tg24

Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha costretto il ricovero nella terapia intensiva del San Raffaele. Dopo una notte ...Dopo circa due ore di visita, Marina ed Eleonora - insieme al fratello del leader, Paolo - lasciano il San Raffaele, dove l'ex premier si trova ricoverato dal 5 aprile. Nella giornata di ieri, tutti e ...