Berlusconi ricoverato, anche Confalonieri al San Raffaele: “Siamo più ottimisti, molto meglio di ieri” (Di giovedì 6 aprile 2023) anche Fedele Confalonieri si è recato all’ospedale San Raffaele dove è ricoverato Silvio Berlusconi. “Stava dormendo” spiega ai giornalisti. “C’è preoccupazione? Eh beh, però Siamo più ottimisti. Oggi molto meglio” ha poi aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023)Fedelesi è recato all’ospedale Sandove èSilvio. “Stava dormendo” spiega ai giornalisti. “C’è preoccupazione? Eh beh, peròpiù. Oggi” ha poi aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - fattoquotidiano : Berlusconi ricoverato, anche Confalonieri al San Raffaele: “Siamo più ottimisti, molto meglio di ieri” - Franciscovota : RT @ChiodiDonatella: Ora di #Berlusconi non vi sta bene neanche la #leucemia? Tutti primari siete diventati? Ma tornate a fare gli allenato… -