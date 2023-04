Berlusconi ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, è in condizioni serie (Di giovedì 6 aprile 2023) ROMA – Silvio Berlusconi da ieri è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni di salute sarebbero serie. “Forza Presidente, forza Silvio! I combattenti come te non hanno paura di nulla. Un abbraccio, Renato”. Con questo breve messaggio, pubblicato sul suo canale Telegram, il professor Renato Brunetta, ex ministro della pubblica amministrazione, incoraggia il leader di Forza Italia esprimendogli vicinanza. Anche la premier Giorgia Meloni rivolge su Twitter “un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 6 aprile 2023) ROMA – Silvioda ieri èin terapia intensivaSandi. Le suedi salute sarebbero. “Forza Presidente, forza Silvio! I combattenti come te non hanno paura di nulla. Un abbraccio, Renato”. Con questo breve messaggio, pubblicato sul suo canale Telegram, il professor Renato Brunetta, ex ministro della pubblica amministrazione, incoraggia il leader di Forza Italia esprimendogli vicinanza. Anche la premier Giorgia Meloni rivolge su Twitter “un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvioal Sandi. Forza Silvio”. L'articolo L'Opinionista.

