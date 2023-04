Berlusconi reagisce bene, "leucemia trattabile". Pier Silvio sorridente: "E' un leone" (Di giovedì 6 aprile 2023) Le condizioni di Silvio Berlusconi " registrano oggi un incoraggiante miglioramento rispetto a ieri. Sebbene la situazione imponga la massima prudenza, l'ex premier starebbe reagendo in modo positivo alla... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 6 aprile 2023) Le condizioni di" registrano oggi un incoraggiante miglioramento rispetto a ieri. Sebla situazione imponga la massima prudenza, l'ex premier starebbe reagendo in modo positivo alla...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: La premier Giorgia Meloni ha sentito in giornata Silvio Berlusconi. La presidente del Consiglio ha chiamato il leader di… - apsny_news : Berlusconi reagisce bene, ‘la leucemia è trattabile’. Pier Silvio sorridente: ‘E’ un leone’ – Politica - liviofiorillo : RT @Agenzia_Ansa: La premier Giorgia Meloni ha sentito in giornata Silvio Berlusconi. La presidente del Consiglio ha chiamato il leader di… - gazz_rossonera : ANSA – Le condizioni di Silvio Berlusconi: miglioramento incoraggiante rispetto a ieri, reagisce bene alla terapia… - francang1950 : RT @Agenzia_Ansa: La premier Giorgia Meloni ha sentito in giornata Silvio Berlusconi. La presidente del Consiglio ha chiamato il leader di… -