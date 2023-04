Berlusconi | primo bollettino | leucemia ed infezione polmonare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ovettodepresso : RT @fi_ip_ogentili: Purtroppo non quello macchietta del primo periodo o quello macchietta dei decreti Berlusconi o quello macchietta della… - PaolinoBonapar1 : RT @ultimora_pol: Berlusconi, primo bollettino ufficiale diramato dal prof. Zangrillo: “Il Presidente è da tempo malato di leucemia mielomo… - robi_morg : RT @ultimora_pol: Berlusconi, primo bollettino ufficiale diramato dal prof. Zangrillo: “Il Presidente è da tempo malato di leucemia mielomo… - taverna_ennio : RT @RFeragalli: Ho sempre disprezzato Berlusconi e lo ritengo il primo responsabile della decadenza economica e morale dell'Italia. Ha fatt… - itsemmeci : RT @fi_ip_ogentili: Purtroppo non quello macchietta del primo periodo o quello macchietta dei decreti Berlusconi o quello macchietta della… -

Ilbollettino medico emesso dall'ospedale san Raffaele firmato dal prof. Alberto Zangrillo e dal prof. Fabio Ciceri circa il ricovero in terapia intensiva da ieri di Silvioconferma la ...... in corso terapia per 'limitare gli effetti negativi dell'iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti' Ilbollettino medico: "ha leucemia ...Lex premier sarebbe stato sottoposto a untrattamento gia' ieri pomeriggio. Ripetuto questa mattina in forma piu' intensa.e' ricoverato da mercoledi' nel reparto di terapia ...

Berlusconi ricoverato, inizia chemioterapia e telefona a vertici di FI: "Il Paese ha bisogno di noi" - Berlusconi in terapia intensiva per infezione polmonare - Berlusconi in terapia intensiva per infezione polmonare RaiNews

Nel primo pomeriggio di giovedì 6 aprile è arrivata la conferma di quanto stava circolando già dalle prime ore del mattino. L’ex premier è affetto da leucemia da diverso tempo ed è ricoverato in ...AGI/Vista - "Mi ha chiamato anche con insistenza, perchè avevo un'altra telefonata in corso, e si è preoccupato dei lavori parlamentari, del sostegno al governo e a Giorgia Meloni. Delle sue ...