Berlusconi, prima notte in terapia intensiva: stabile e vigile (Di giovedì 6 aprile 2023) prima notte in terapia intensiva per Silvio Berlusconi, l'ex premier e leader azzurro, 86 anni, ricoverato (di nuovo dopo la settimana scorsa), da ieri all'ospedale San Raffaele di Milano. Non sono ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 6 aprile 2023)inper Silvio, l'ex premier e leader azzurro, 86 anni, ricoverato (di nuovo dopo la settimana scorsa), da ieri all'ospedale San Raffaele di Milano. Non sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : I nostri migliori auguri di pronta guarigione a Silvio #Berlusconi, ricoverato di nuovo al San Raffaele. Lo aspetti… - AntonellaNapoli : Premessso che non sono fan di #Berlusconi, lo sciame di odio, di battute disgustose dietro il #Berlusca in tendenza… - UnoFRAtanti : La settimana scorsa per Papa Francesco, oggi per Silvio Berlusconi... Leggere commenti che sperano nella morte di u… - extraterra62 : RT @AntonellaNapoli: Premessso che non sono fan di #Berlusconi, lo sciame di odio, di battute disgustose dietro il #Berlusca in tendenza su… - Livia_DiGioia : RT @Fronte_diclasse: Forza Silvio Berlusconi. La vita prima di tutto. -

Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele per un'infezione respiratoria. «È in terapia ... Il Sole 24 ORE Berlusconi in una situazione "complessa ma stabile": il quadro clinico dopo la prima notte in terapia intensiva. L'ipotesi: "È leucemia" C'era la necessità di comprendere come si sarebbe evoluto il quadro nel corso delle prime ore di cure, quale sarebbe stata la reazione ai farmaci somministrati a Berlusconi che ha ricevuto la visita ... Berlusconi in terapia intensiva, il Corriere della Sera: "Ha la leucemia"