Berlusconi, prima notte in ospedale: atteso bollettino in mattinata (Di giovedì 6 aprile 2023) Milano, 06 apr. - (Adnkronos) - E' trascorsa senza particolari novità la prima notte in ospedale per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, ricoverato dalla mattinata di ieri in terapia intensiva cardiotoracica all'ospedale San Raffaele, è affiancato dalla compagna Marta Fascina. Finora non sono stati diffusi aggiornamenti, ma è atteso per la mattinata il bollettino medico che potrebbe chiarire le cause del ricovero e lo stato di salute dell'ex premier. "notte tranquilla, le condizioni sono stabili" ha detto ad Affaritaliani.it il vicepremier, ministro degli Esteri e numero due di Forza Italia, Antonio Tajani. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Milano, 06 apr. - (Adnkronos) - E' trascorsa senza particolari novità lainper Silvio. Il leader di Forza Italia, ricoverato dalladi ieri in terapia intensiva cardiotoracica all'San Raffaele, è affiancato dalla compagna Marta Fascina. Finora non sono stati diffusi aggiornamenti, ma èper lailmedico che potrebbe chiarire le cause del ricovero e lo stato di salute dell'ex premier. "tranquilla, le condizioni sono stabili" ha detto ad Affaritaliani.it il vicepremier, ministro degli Esteri e numero due di Forza Italia, Antonio Tajani.

